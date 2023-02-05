Москва, 6 февраля, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Лидерство в рейтинге регионов России по объёмам вкладов жителей на банковских счетах, сохранили Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

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По данным Центробанка, общий объём вкладов населения РФ 1 декабря 2022 года составлял 37,8 триллиона рублей, рост по сравнению с прошлым годом достиг 1,4 трлн. Средняя сумма одного вклада оценивается почти в 260 тыс. рублей, но по регионам их размер отличается в разы. К примеру, для Москвы цифра превышает миллион рублей. Это максимальный уровень, он намного выше средней суммы вкладов даже в Санкт-Петербурге. Аналитики объяснили такое лидерство столицы сосредоточением в ней состоятельных россиян. В итоге почти треть всех сбережений приходится на Москву.

Третье место по этому показателю занял Ненецкий автономный округ, где средний вклад жителей составляет полмиллиона рублей и эта сумма стремительно растёт с каждым годом. В первой десятке регионов с самыми состоятельными вкладчиками также находятся Магаданская, Сахалинская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский, Камчатский край.

Самыми бедными регионами, если оценивать их по рассматриваемому показателю, стали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Тува, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Республика Алтай, Адыгея и Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут создать новый финансовый инструмент для накопления денежных средств населения. Таким механизмом могут стать бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Этот инструмент поможет гражданам инвестировать денежные средства в долгосрочной перспективе.