Москва, 6 февраля, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Новинки Samsung смартфоны Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra уже начали продавать в России. Цена телефона от 75 тыс. рублей.

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Южнокорейские смартфоны новой серии продаются в одном из салонов связи в Москве. Смартфон Samsung Galaxy S23 с памятью 128 Гб стоит 74 тыс. 990 рублей, версия S23 Plus с памятью 256 Гб — 87 тыс. 990 рублей, S23 Ultra со стилусом S Pen, диагональю 6,8 дюйма и с памятью 256 Гб — 109 тыс. 990 рублей, изучил цены ТАСС.

Продают телефоны пока не все компании, в основном оформляют предзаказ.

Как сообщало ИА REGNUM, Samsung продемонстрировал 1 февраля флагманские смартфоны серии Galaxy S23 — презентация трёх новых смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra доступна на YouTube-канале компании.