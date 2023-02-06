Без поставок оружия ВСУ, Украина уже была бы захвачена русскими — мнение
Берлин, 6 февраля 2023, 00:52 — REGNUM Генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт считает, что поставки Западом оружия ВСУ способствуют затягиванию конфликта на Украине. Своё мнение он озвучил в интервью телеканалу ZDF.
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По словам Кюнерта, конфликт на Украине продлевается из-за поставок оружия, но тут же предлагает проанализировать, что было бы, если Киев не получал военную помощь западных стран.
«Если бы мы вообще не поставляли Украине никакого оружия, то есть с самого начала никаких гаубиц и прочего, никаких систем противовоздушной обороны, тогда, возможно, сегодня ещё были бы уличные бои в Киеве и Львове. Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев», — предположил генсек СДПГ.
Кюнерт на этом основании сделал вывод, что до сих пор поддержка Украины «была абсолютно необходимой и правильной».
Кк сообщало ИА REGNUM, представители власти Украины будут проводить новые переговоры с целью добиться от западных стран новых поставок вооружения. Такую работу анонсировал президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к населению через свой телеграм-канал.