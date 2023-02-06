Эрдоган: МИД Турции поставило ультиматум странам, закрывшим свои консульства в Стамбуле

Анкара, , 00:43 — REGNUM Меры воздействия на послов Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии, консульства которых прекратили работу в Турции, готовит правительства страны. Об этом заявил глава государства Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Айдыне.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все они в настоящее время играют на время. Наш МИД вызвал их всех и поставил ультиматум», — отметил Эрдоган.

По его словам, заседание правительства по этому вопросу состоится 6 февраля, будут приняты «необходимые решения».

Работа консульств была остановлена в связи с угрозой терактов в центре города, ранее объясняли свою позицию страны ЕС. В Турции такое поведение послов назвали неразумным, представителей стран вызывали в министерство иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытие в Стамбуле консульств некоторых европейских государств назвал позором лидер турецких националистов Девлет Бахчели. По его мнению, это не укладывается ни в какие рамки. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу охарактеризовал это событие как проявление «психологической войны».