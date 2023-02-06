Военкор Лисицын показал затрофеенный российскими военными беспилотник США
Москва, 6 февраля 2023, 00:26 — REGNUM Военные 234-го десантно-штурмового полка в зоне спецоперации захватили беспилотник производства США. Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Лисицын.
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По информации Лисицына, российские бойцы «затрофеили американский беспилотный летательный аппарат».
«Уровень технологий в летательном объекте удивляет даже опытных операторов беспилотников», — поясняет военкор под видео.
Аппарат оборудован камерой ночного видения, тепловизором, системой сбрасывания взрывоопасных предметов и другими комплектующими, выполненными на достаточно высоком уровне.
БПЛА отправят на изучение российским учёным.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран намерены построить совместное предприятие по производству беспилотников.