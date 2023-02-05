Москва, 6 февраля, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Военные 234-го десантно-штурмового полка в зоне спецоперации захватили беспилотник производства США. Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Mil.ru БПЛА

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По информации Лисицына, российские бойцы «затрофеили американский беспилотный летательный аппарат».

«Уровень технологий в летательном объекте удивляет даже опытных операторов беспилотников», — поясняет военкор под видео.

Аппарат оборудован камерой ночного видения, тепловизором, системой сбрасывания взрывоопасных предметов и другими комплектующими, выполненными на достаточно высоком уровне.

БПЛА отправят на изучение российским учёным.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран намерены построить совместное предприятие по производству беспилотников.