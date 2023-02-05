Киев, 6 февраля, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Представители власти Украины будут проводить новые переговоры с целью добиться от западных стран очередных поставок вооружения. Такую работу анонсировал президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к населению через свой телеграм-канал.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

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Он заявил, что для достижения этой цели будут использоваться «как публичные, так и непубличные форматы работы».

«Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, он также объявил о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали Росатом и его дочерние компании, а также порядка 200 российских предприятий и организаций в атомной отрасли.