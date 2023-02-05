Москва, 6 февраля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали отношение властей Ирака к проводимой Россией спецоперации на Украине, отметив, что между странами есть многолетние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Osd.mil Ирак

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Отмечается, что отношения России и Ирака основываются на близости или совпадении подходов к ключевым вопросам международной и региональной повестки. В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада Ирак занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой ВС РФ на Украине спецоперации.

«Отказ Багдада присоединяться к незаконным антироссийским санкциям подтверждает, что наши проверенные временем двусторонние связи не подвержены на фоне изменения геополитической обстановки конъюнктурным колебаниям», — пояснили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров находится в Ираке 5–6 февраля с рабочим визитом. Запланирован ряд встреч и переговоров с политиками принимающей стороны.