Киев, 5 февраля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. На место главы минобороны Украины Алексея Резникова, которого вскоре отправят в отставку, будет назначен начальник главного управления разведки министерства Кирилл Буданов. Об этом сообщило «РБК-Украина».

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

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Лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахмия назвал такое решение «абсолютно логичным для военного времени».

Сообщается также о том, что Службу Безопасности Украины возглавит Василий Малыш, а МВД страны — Игорь Клименко.

Как сообщало ИА REGNUM, решение вопроса об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова вынесли на ближайшее заседание Верховной Рады. Предполагается, что впоследствии он возглавит министерство стратегических отраслей промышленности.