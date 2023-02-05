Киев, 5 февраля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Решение вопроса об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова вынесли на ближайшее заседание Верховной Рады. Предполагается, что впоследствии он возглавит министерство стратегических отраслей промышленности, сообщил в своём телеграм-канале лидер фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давил Арахмия.

Интернет-представительство президента киевского режима Алексей Резников

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«Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества», — отметил депутат.

Ранее министерство стратегических отраслей промышленности Украины возглавлял Павел Рябикин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке, рассказал бывший депутат Верховной рады страны Илья Кива. Решение было принято после скандала с закупками ведомства продуктов питания для армии по завышенным ценам.