Лондон, 5 февраля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Британская спортивная команда вероятно не будет бойкотировать летние Олимпийские игры в 2024 году в Париже в случае допуска российских и белорусских участников. Об этом пишет Daily Mail.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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Газета сообщила, что спортсмены готовы принять позицию Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на негативную реакцию властей Великобритании.

Ранее подобное решение озвучили и эстонские спортсмены, заявив, что откажутся от бойкота.

10 февраля пройдёт саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса допуска россиян на международные соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2004 году никто не ограничивал американских спортсменов в праве на участие в Олимпийских играх в Афинах, несмотря на то, что тогда США вторглись в Ирак. Об этом напомнил французский политик Флориан Филиппо, указав на двойные стандарты в решении вопросов о праве россиян и белорусов участвовать в состязаниях на Олимпийских играх — 2024.