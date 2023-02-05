Зеленский рассказал об ожесточенных боях в Донбассе
Киев, 5 февраля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении рассказал об обстановке в Донбассе.
Министерство обороны Российской Федерации
В зоне проведения СВО
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По словам украинского лидера, в Донбассе — тяжело.
«Очень тяжело в Донецкой области, идут ожесточенные бои», — сказал Зеленский.
Отметим, в последнее время российская армия настойчиво продвигается на военных позициях. Зеленский по-прежнему требует и ждёт военной помощи от западных стран.
Как сообщало ИА REGNUM, возможно, на Западе уже принято какое-то решение в отношении Зеленского, написал 5 февраля в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.