Анкара, 5 февраля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Правильными шагами в мировой политике назвал президент Турции Тайип Эрдоган своё взаимодействие с российским лидером Владимиром Путиным. В своём выступлении на встрече с молодёжью в городе Айдыне, он отметил, что главы стран взаимодействуют ради решения проблемы продовольственной безопасности несмотря на беспокойство «некоторых» по этому вопросу.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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Он подчеркнул, что считает правильным откликнуться на предложение Путина «превращать» в муку российское зерно, а затем отправлять её бедным африканским странам.

«Это беспокоит некоторых людей, но мы поступим так, как считаем правильным», — сказал Эрдоган.

Он обратил внимание на то, что в то же время ведёт переговоры и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В мире нет никого, кто мог бы проводить переговоры с Путиным, кроме меня. Мы делаем правильные шаги в мировой политике», — также заявил президент Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий лидер заявлял, что в то время как многие страны Запада вводили против России санкции, у него сохранились отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что главы годсударств поддерживают отношения «также, как и раньше».