МИД РФ: Лавров в Ираке обсудит торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество

Москва, , 23:12 — REGNUM МИД РФ опубликовало повестку рабочего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ирак 5–6 февраля.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, в ходе предстоящих встреч и переговоров особое внимание будет уделено главным направлениям развития многоплановых российско-иракских связей, включая расширение политического диалога, активизацию торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны проанализируют нынешнее состояние и перспективы делового партнёрства в топливно-энергетической сфере. Также планируется обсудить планы продвижения взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Особое внимание отводится рассмотрению перспектив развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны.

Отмечается, что Россию и Ирак связывают многолетние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, основанные на близости или совпадении подходов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

«В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой ВС РФ на Украине спецоперации. Отказ Багдада присоединяться к незаконным антироссийским санкциям подтверждает, что наши проверенные временем двусторонние связи не подвержены на фоне изменения геополитической обстановки конъюнктурным колебаниям», — добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров в Багдаде проведёт переговоры с главой МИД Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, спикером парламента Ирака Абдуллатыфом Рашидом и некоторыми другими политиками.

Позже Лавров продолжит свое турне, отправившись в Мали, Мавританию и Судан.