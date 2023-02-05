Главе МИД Германии Бербок посоветовали не шутить о Шольце и не говорить лишнего

Берлин, , 23:02 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что её попросили не шутить о канцлере страны Олафе Шольце. Она также рассказала о своём намерении прийти на карнавал, где вручались шутливые ордена, в костюме танка Leopard 2, но передумала.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

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Бербок была удостоена ордена «Против зверской серьёзности», награду вручала Ассоциация карнавалов немецкого города Ахен. Она ежегодно отмечает политиков за чувство юмора и близость к народу. На церемонии глава немецкого МИД рассказала о том, что получила от своего окружения предупреждение о необходимости быть осторожнее в словах.

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», — рассказала Бербок.

Эти ограничения она считает сложными потому, что для их соблюдения необходимо «вообще ничего не говорить, и, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я». Своё решение не приходить на карнавал в костюме танка Leopard 2 она объяснила опасением, что после этих действий получит запрет от правительства ФРГ вообще на любые поездки.

Бербок отметила, что её роль итак экзотична, потому что она женщина, занимающая пост главы МИД. Чиновница также порадовалась, что в Германии все могут смеяться друг над другом, и политики в том числе.

Как сообщало ИА REGNUM, оплошности главы МИД Германии Анналены Бербок тщательно фиксируются ведомством канцлера ФРГ Олафа Шольца, хотя сам канцлер не делает никаких заявлений по этому вопросу, писала 30 января газета Bild. Отмечалось, что канцлер якобы следует принципу не критиковать публично своих министров, вне зависимости от степени недовольства их деятельностью. При этом поводы для критики Бербок появлялись достаточно часто в последнее время.