Зеленский объявил о новых санкциях в отношении России
Киев, 5 февраля 2023, 22:35 — REGNUM Росатом и его дочерние компании, а также порядка 200 российских предприятий и организаций попали в новый санкционный список, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер обвинил РФ в том, что она якобы использует свои атомные объекты как «прикрытие для обстрелов», об этом он написал в своём телеграм-канале.
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Такое решение Зеленский назвал «не последним» для этой отрасли российской экономики. Он обвинил Россию в том, что она «использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств».
Он подытожил своё обращение, поблагодарив всех, «кто воюет за Украину» и помогает ей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине попали под санкции почти две сотни деятелей. Соответствующее решение принял Зеленский.