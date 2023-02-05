Киев, 5 февраля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Росатом и его дочерние компании, а также порядка 200 российских предприятий и организаций попали в новый санкционный список, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер обвинил РФ в том, что она якобы использует свои атомные объекты как «прикрытие для обстрелов», об этом он написал в своём телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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Такое решение Зеленский назвал «не последним» для этой отрасли российской экономики. Он обвинил Россию в том, что она «использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств».

«Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии. Всё это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнёрами», — сказал Зеленский.

Он подытожил своё обращение, поблагодарив всех, «кто воюет за Украину» и помогает ей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине попали под санкции почти две сотни деятелей. Соответствующее решение принял Зеленский.