Глава минобороны Украины Резников пояснил вручение подозрений чиновникам его ведомства

Киев, , 22:31 — REGNUM Врученные чиновникам минобороны Украины подозрения не связаны с закупками питания, заявил руководитель ведомства Алексей Резников.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство главы киевского режима

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«Мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника минобороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами», — цитирует Резникова агентство «Укринформ».

При этом скандал с с закупками продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам не утих. Аудиторская служба Украины проводит проверку.

СМИ сообщали, что Резников объяснил завышенные цены «технической ошибкой».

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова, которому прочат другую должность.