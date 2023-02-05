WSJ: Россия и Иран намерены построить совместное предприятие по производству беспилотников

Тегеран, , 22:00 — REGNUM Россия и Иран намерены построить совместное предприятие по производству беспилотников, передает 5 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По этим данным, предприятие должно размещаться в России и выпускать не менее 6000 беспилотных летательных аппаратов иранской разработки в год.

Источник издания заявил, что стороны уже якобы обсудили место расположения будущего предприятия и другие необходимые детали.

Ранее киевские и западные СМИ неоднократно заявляли о якобы имеющих место поставках иранских беспилотников в Россию. Как в Москве, так и в Тегеране отмечают, что эти сообщения не соответствуют действительности.