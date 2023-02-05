Путин и Лукашенко обсудили общие вопросы взаимодействия

Минск, , 21:46 — REGNUM В телефонном разговоре, который состоялся 5 февраля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему двусторонних отношений, сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

Главы двух государств обсудили взаимодействие в экономике, политике, в вопросах безопасности.

В частности, Путин и Лукашенко обговорили дальнейшие действия в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности России и Белоруссии.

Напомним, по предварительной договорённости Москвы и Минска, заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) состоится в апреле–мае. В феврале запланировано совещание Совета министров СГ.