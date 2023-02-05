Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ Валуйского городского округа

Валуйский район, Белгородская область, , 21:25 — REGNUM В Валуйском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны сбито две ракеты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно сообщу», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, 4 февраля под обстрел ВСУ попало село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Осколки снарядов сильно повредили одно частное домовладение, ещё в двух были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозяйственная постройка, повреждена линия электропередачи.

Пострадавших, по данным властей, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ.