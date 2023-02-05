Глава МИД Лавров прибыл с визитом в Ирак
Багдад, 5 февраля 2023, 21:10 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, сообщили 5 февраля в министерстве.
Предполагается, что Лавров проведет переговоры с главой МИД Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, спикером парламента Ирака Абдуллатыфом Рашидом и некоторыми другими политиками.
Позже Лавров продолжит свое турне, отправившись в Мали, Мавританию и Судан.
В ноябре 2022 года сообщалось о проработке вопроса о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака.