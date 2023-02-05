Багдад, 5 февраля, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, сообщили 5 февраля в министерстве.

Mid.ru Сергей Лавров

Предполагается, что Лавров проведет переговоры с главой МИД Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, спикером парламента Ирака Абдуллатыфом Рашидом и некоторыми другими политиками.

Позже Лавров продолжит свое турне, отправившись в Мали, Мавританию и Судан.

В ноябре 2022 года сообщалось о проработке вопроса о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака.