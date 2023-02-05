Минск, 5 февраля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко 5 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о проведении Высшего госсовета Союзного государства в апреле–мае, говорится в телеграм-канале «Пул первого», близком к пресс-службе белорусского президента.

Kremlin.ru Телефонный разговор

По официальной информации, Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения в сферах экономики, политики и безопасности. В частности, речь шла о дальнейших действиях в рамках Союзного государства (СГ) по обеспечению безопасности двух стран.

Союзники определили дату ближайшей встречи, главной целью которой станет контроль за исполнением взаимных поручений по импортозамещению и антисанкционному взаимодействию.

Также лидеры России и Белоруссии обговорили подготовку к заседанию Высшего госсовета СГ. В феврале намечено заседание Совета министров СГ, а Высший госсовет, предварительно, пройдёт в апреле–мае.