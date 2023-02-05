Вашингтон, 5 февраля, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный во время своего визита в США сообщил американским военачальникам о потерях Украины в вооружённом конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

По данным эксперта, была названа цифра в 257 тысяч человек. Макгрегор обратил внимание, что публично эти данные Киевом не озвучивались.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что военная спецоперация стала контрударом России на угрозу разрушения её самой и будет завершена Москвой только после полного разгрома ВСУ.