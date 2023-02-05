Около половины опрошенных американцев не на стороне Байдена в отношениях с Россией и Украиной

Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Почти половина опрошенных американцев не поддерживает курс президента США Джо Байдена по отношению к России и Украине. Итоги соответствующего социологического исследования 5 февраля приводят газета The Washington Post и телеканал ABC.

Джо Байден Whitehouse.gov

На вопрос, как они относятся к действиям американского лидера по «ситуации, касающейся Украины и России», 48% американцев ответили, что не одобряют выбранный Байденом курс, ещё 38% респондентов высказали противоположное мнение, не смогли дать ответа 13% опрошенных.

В конце февраля 2022 года положительную оценку политике Байдена по этой же теме давали 33% участников опроса, отрицательную — порядка 47%.

Согласно данным последнего опроса, работой Байдена довольны 42% респондентов, 53% не одобряют его политики, остальные оставили вопрос без ответа.

За участие Байдена в следующих президентских выборах высказался 31% респондентов из числа сторонников демократов, 58% настаивают на другом кандидате. Из числа сторонников партии республиканцев 44% опрошенных видят бывшего главу Белого дома Дональда Трампа следующим президентом, 49% — заявили о необходимости выдвижения другого кандидата.

В телефонном опросе участвовала примерно тысяча совершеннолетних американцев по всей стране в период с 27 января по 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 80% из 1500 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет в период с 27 по 29 января признали, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину.