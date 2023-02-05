Минск, 5 февраля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 5 февраля договорились о проведении личной встречи, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Обсуждать предполагается «антисанкционное взаимодействие». В ходе этой встречи лидеры намерены проверить, как выполнятся ранее данные ими поручения правительствам обеих стран, прежде всего в сфере импортозамещения.

Кроме того, обсуждалась будущая работа в рамках союзного государства по обеспечению безопасности России и Белоруссии, отметили в пресс-службе.

Также лидеры обсудили ряд экономических вопросов.