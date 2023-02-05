Ватикан, 5 февраля, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск «всегда открыт» для встреч с президентами России и Украины, сказал глава католической церкви, отвечая на соотствествующий вопрос журналистов, передает ТАСС 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Он напомнил, что отказался от приглашения властей Украины приехать в Киев, потому что считает нужным совершать такой визит вместе с поездкой в Москву, которая в настоящее время для него невозможна.

Франциск также напомнил, как ходил весной 2022 года в посольство России в Ватикане (совершая таким образом исключительно редкий поступок), чтобы «выяснить», может ли он помочь в мирных переговорах.

Кроме того, папа напомнил журналистам, что конфликт на территории Украины — не единственный из тех, что идут в настоящее время, хотя и производит «больше шума», чем другие.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в Ватикане сообщили, что папа по-прежнему хочет встретиться с патриархом Кириллом, но считает нужным сделать это «в мирное время».

Франциск ранее отмечал, что в мире в настоящее время идет не война между Россией и Украиной, как думают некоторые, а третья мировая война.