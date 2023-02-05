Global Times сравнил инцидент с китайским аэростатом в США с выстрелом в комара из пушки

Пекин, , 20:22 — REGNUM Силовое решение ситуации с китайским метеозондом в США может создать «очень плохой» прецедент для двусторонних отношений, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян, пишет 5 февраля газета Global Times.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По его словам, американские воздушные суда в гражданских или военных целях летают вокруг территории Китая куда чаще, чем самолёты КНР вокруг США.

«Если США не делают различий, должен ли делать различия Китай? Должен ли Китай также принимать ответные меры? США должны тщательно обдумать последствия», — сказал Сян.

Другой китайский военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, счёл действия Соединённых Штатов технически похожими на «выстрел в комара из пушки». Они не только чрезмерны, но и непрактичны, ведь использование передового истребителя и ракеты для перехвата беспилотного летящего по ветру шара без двигателя является «слишком дорогостоящим», убеждён эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля по поручению президента США Джо Байдена военные сбили китайский аэростат после того, как тот более суток находился в воздушном пространстве США.

Администрация Белого дома может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, сказал министр транспорта США Пит Буттеджадж.