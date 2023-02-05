Полузащитник «Монако» Головин прокомментировал интерес со стороны дортмундской «Боруссии»

Монако, , 19:58 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии». Об этом 5 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако» и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — сказал Головин.

5 февраля прошёл матч 22-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» в гостях играл с «Клермоном». Встреча завершилась победой монегасков со счётом 2:0, а Головин отдал результативную передачу.

«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка», — отметил полузащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агент Головина Александр Клюев заявил, что сейчас футболист сосредоточен на игре за «Монако».

Читайте ранее в этом сюжете: Агент Головина прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку