Пушилин предположил, почему экс-премьер Израиля Беннет решил раскрыть детали переговоров

Донецк, , 19:56 — REGNUM Возможно, на Западе уже принято какое-то решение в отношении президента Украины Владимира Зеленского, написал 5 февраля в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-online.ru

Так он прокомментировал высказывания экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который, в частности, рассказал, что президент России отрицательно ответил на его вопрос о том, собирается ли Москва «ликвидировать» Зеленского.

Также Беннет рассказал, что в процессе переговоров между Россией и Украиной было подготовлено 17 или 18 черновиков проекта соглашения, но переговорный процесс был сорван по инициативе Запада.

«Логичен вопрос: почему именно сейчас он (Беннет. — Прим. ИА REGNUM) решил раскрыть эти детали? Может, уже принято какое-то решение относительно Зеленского? Дела-то у него всё хуже и хуже, а особенно если еще учесть проворовавшегося [министра обороны Украины Алексея] Резникова и ситуацию на фронте…» — отметил Пушилин.