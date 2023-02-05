Роскосмос сообщил о выведении на орбиту четвертого спутника «Электро-Л»

Байконур, Казахстан, , 20:02 — REGNUM Стартовавший с Байконура российский метеоспутник «Электро-Л» №4 выведен на орбиту ракета-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03, сообщает 5 февраля Роскосмос.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что средства выведения отработали штатно.

Спутники «Электро-Л» позволяют получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15-30 минут. Это повышает качество и оперативность прогнозов погоды, а также позволяет решать глобальные вопросы мониторинга климата и изменений. Данные спутники выдают штормовые и экстренные сообщения при выявлении чрезвычайных ситуаций.

Напомним, спутник был запущен с Байконура после 12:00 мск.

Данный российский космический пуск стал первым в 2023 году. «Электро-Л» №4 задействуют для мониторинга Тихоокеанского региона.