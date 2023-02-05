Французский политик: Зеленский и фон дер Ляйен «пьяны от смеха» на совместном фото

Париж, , 19:42 — REGNUM Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которые смеялись во время фотографирования в Киеве.

В. Зеленский и У. Фон дер Ляйен. © Фото: Администрация президента Украины

«Урсула, её европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», — написал Филиппо в Twitter.

Напомним, саммит ЕС — Украина прошёл в Киеве 3 февраля

Как сообщало ИА REGNUM, Филиппо заявил, что Еврооюз больше не может считаться содружеством мирных государств из-за вмешательства в события на Украине.

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