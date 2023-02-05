Во Франции раскритиковали Зеленского и фон дер Ляйен за смех на фото
Париж, 5 февраля 2023, 19:42 — REGNUM Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которые смеялись во время фотографирования в Киеве.
«Урсула, её европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», — написал Филиппо в Twitter.
Напомним, саммит ЕС — Украина прошёл в Киеве 3 февраля
Как сообщало ИА REGNUM, Филиппо заявил, что Еврооюз больше не может считаться содружеством мирных государств из-за вмешательства в события на Украине.
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