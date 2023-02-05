Во Франции раскритиковали Зеленского и фон дер Ляйен за смех на фото
Французский политик: Зеленский и фон дер Ляйен «пьяны от смеха» на совместном фото
Париж, 5 февраля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которые смеялись во время фотографирования в Киеве.
Фото: Администрация президента Украины
В. Зеленский и У. Фон дер Ляйен.
«Урсула, её европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», — написал Филиппо в Twitter.
Напомним, саммит ЕС — Украина прошёл в Киеве 3 февраля
Как сообщало ИА REGNUM, Филиппо заявил, что Еврооюз больше не может считаться содружеством мирных государств из-за вмешательства в события на Украине.