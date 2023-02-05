Минск, 5 февраля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Вечером 5 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале «Пул первого», близком к пресс-службе белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Подробная информация о вопросах, ставших темами для обсуждения в беседе лидеров двух государств, пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что в феврале Лукашенко в рамках мероприятия «Большой разговор с президентом» пообщается с журналистами в прямом эфире.