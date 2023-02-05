Пресс-конференция президента Белоруссии Лукашенко пройдет в феврале

Минск, , 19:43 — REGNUM Традиционное белорусское мероприятие «Большой разговор с президентом» запланировано в феврале, рассказала 5 февраля пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт Цитата из видео на YouTube

Она отметила, что президент страны Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции подведёт итоги 2022 года. К участию в мероприятии приглашены белорусские журналисты, блогеры и представители общественных организаций.

По словам Эйсмонт, пауза в полтора года с прошлого «Большого разговора с президентом» была сделала специально.

«Президент будет максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов», — резюмировала пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, точных дат по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также по прямой линии и большой пресс-конференции пока нет, заявил 20 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.