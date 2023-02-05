FT: инцидент с аэростатом ставит крест на возможности улучшения отношений между США и КНР

Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Инцидент с принадлежащим КНР аэростатом снизил вероятность улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом 5 февраля сообщает местная газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудница аналитического центра «Немецкий фонд Маршалла» Бонни Глейзер напомнила, что президент США Джо Байден договорился с председателем КНР Си Цзиньпинем изменить вектор китайско-американских отношений. Договорённость была достигнута в ноябре прошлого года на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Однако в свете нынешних событий, по её мнению, «окно возможностей для этого может быть упущено».

Глейзер подчеркнула, что «не стоит недооценивать» влияние инцидента на развитие двусторонних отношений.

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По данным источника в Белом доме, власти КНР «полностью подорвали» попытки Вашингтона наладить взаимодействие между странами.

Между тем в статье газеты содержится предположение о том, что Си Цзиньпин не знал о миссии воздушного шара. А также то, что инцидент произошёл на фоне возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань.

В свою очередь, директор Центра американских исследований при Фуданьском университете в Шанхае У Синьбо акцентировал внимание на том, что в Вашингтоне преувеличили значение инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта США Пит Буттеджадж заявил, что администрация Белого дома может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом.