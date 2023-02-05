Лондон, 5 февраля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. В Великобританию в 2023 году могут прибыть почти 65 тысяч нелегальных мигрантов, что превысит рекордные показатели прошлого года на 45%, говорится 5 февраля в газете The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В 2022 году система компьютерного моделирования предсказала результат в 45 тысяч нелегальных мигрантов, ошибка составила 600 человек, утверждает издание.

Теоретически проблема нелегальной миграции может улучшиться, если вступят в силу объявленные премьер-министром Риши Сунаком в декабре 2022 года меры, считает автор издания.

Британский премьер обещает поменять миграционные правила для оперативной высылки незаконно прибывающих в страну. В дальнейшем депортированным будет запрещено получать права на пребывание в Великобритании.

Британское правительство может реализовать программу бывшего премьера Бориса Джонсона по отправке в Руанду просителей убежища, которые незаконно въехали в страну.

При этом власти готовы пойти на радикальные меры, чтобы взять ситуацию под контроль, вплоть до выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщало ИА REGNUM, план по снижению числа прибывающих в Великобританию мигрантов подготовила глава МВД страны Суэлла Браверман.