Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что на своем посту сумел добиться важных договоренностей с Россией по Сирии, такое заявление политик сделал 5 февраля.

ABIR SULTAN/ EPA/ ТАСС Нафтали Беннет

В результате достигнутых на встрече с Владимиром Путиным договоренностей Израиль получил «полную свободу действий в Сирии», отметил Беннет.

Отношения с Россией в этом, как и в иных вопросах, важны, ведь речь идет о великой стране, добавил экс-премьер.

Как сообщалось ранее, Беннет 5 февраля также сообщил подробности переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, в которых он выступал одним из посредников, но согласовывал при этом свою позицию со странами Запада.

Именно Запад принял решение о срыве переговоров, подтвердил экс-премьер.