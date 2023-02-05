Ватикан: папа Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом «в мирных условиях»

Ватикан, , 19:00 — REGNUM Папа Римский Франциск по-прежнему хочет провести встречу с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, передает 5 февраля ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Ватикана кардинала Пол Ричарда Галлахера.

Папа Римский Франциск Long Thiên

В Ватикане, однако, полагают, что такая встреча должна пройти «в мирных условиях», «чтобы ничто не отвлекало от богословских вопросов», поэтому встреча пока не готовится, добавил кардинал.

Папа и патриарх провели первую и единственную в истории встречу в феврале 2016 года в Гаване. Вторая встреча должна была пройти весной 2022 года, однако впоследствии была отменена.

Как сообщалось ранее, папа Франциск отмечал, что в мире разворачивается не война между Россией и Украиной, как утверждают некоторые, а третья мировая война.