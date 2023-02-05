Калуга, 16 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 219 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 ноября. Днём ранее, 15 ноября, в регионе было зарегистрировано 215 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 247 человек, 52 836 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 947 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в медицинских учреждениях области развёрнуто 2 700 инфекционных коек. На стационарном лечении находится 2 тыс. 111 пациентов. Свободный коечный фонд составляет 21,8% (589 коек). Стационарные отделения медицинских организаций обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения COVID-19 (антибиотики, антикоагулянты, глюкокортикостероиды). Решается вопрос с дополнительными поставками дорогостоящих препаратов для купирования цитокинового шторма. В возрастной структуре заболеваемости рост наблюдается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет, не снижается заболеваемость в группе старше 50 лет. На изоляции по месту жительства находятся свыше 20 тысяч человек.