Губернатор Старовойт: в Курской области прошла акция по заготовке дров для военных

Курск, , 19:16 — REGNUM В Курской области прошла акция по заготовке дров для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Kremlin.ru

По его словам, в мероприятии приняли участие более тысячи человек.

«Только в Курске и Курском районе собрали почти 70 кубических метров леса и будем продолжать», — написал Старовойт.

Глава региона отметил, что военнослужащим приходится самостоятельно заготавливать дрова для растопки печей. Он уточнил, что бойцы вынуждены использовать в качестве дров здоровые деревья, а также рассказал насколько опасной для жизни военных может быть заготовка дров.

Старовойт подчеркнул, что работы в рамках акции велись с соблюдением норм безопасности и под надзором активистов и специалистов министерства природных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не планирует бить предоставленными ей США ракетами большой дальности по территории России.