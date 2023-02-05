Киев, , 18:55 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом 5 февраля сообщается на украинском официальном ресурсе для оповещения.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал тревоги прозвучал в 17:12 (18:12 мск) в Днепропетровской области, а в 17:14 (18:14 мск) — в Харьковской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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