Киев, 5 февраля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом 5 февраля сообщается на украинском официальном ресурсе для оповещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги прозвучал в 17:12 (18:12 мск) в Днепропетровской области, а в 17:14 (18:14 мск) — в Харьковской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.