В минобороны Белоруссии сообщили об оснащении Вооружённых сил новой военной техникой

Минск, , 18:54 — REGNUM Вооружённые силы Белоруссии получили современные образцы техники и оружия, сообщает пресс-служба минобороны республики со ссылкой на первого заместителя начальника вооружения ВС страны генерал-майора Андрея Федина.

ТорМ2 © MOD Russia/Global Look Press

По его словам, на протяжении последнего года белорусским военным поставлялся ряд новейших образцов вооружений и техники.

Из образцов производства Белоруссии он выделил радиорелейную станцию Р-414 МБРП, программно-аппаратные комплексы «Кондор», комплексы радиомониторинга воздушной обстановки «Рогнеда», средства разведки, наблюдения, прицеливания, аппараты борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сфера».

Среди современного вооружения российского производства генерал-майор особо отметил принятые на вооружение в республике батальонный комплект БТР-82, зенитно-ракетную батарею ТорМ2.

В конце 2022 года на боевое дежурство встали полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 и оперативно-тактический комплекс «Искандер М», напомнил он.

Всё это способствует надежной защите республики, сказал представитель минобороны.

Также Федин подчеркнул, что Белоруссия в полном объёме выполнила гособоронзаказ на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны США заявили об отсутствии данных о намерениях Белоруссии присоединиться к спецоперации в целях «оказания помощи» российской армии.