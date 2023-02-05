Белорусских военных оснастили новыми образцами вооружения
В минобороны Белоруссии сообщили об оснащении Вооружённых сил новой военной техникой
Минск, 5 февраля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Белоруссии получили современные образцы техники и оружия, сообщает пресс-служба минобороны республики со ссылкой на первого заместителя начальника вооружения ВС страны генерал-майора Андрея Федина.
По его словам, на протяжении последнего года белорусским военным поставлялся ряд новейших образцов вооружений и техники.
Из образцов производства Белоруссии он выделил радиорелейную станцию Р-414 МБРП, программно-аппаратные комплексы «Кондор», комплексы радиомониторинга воздушной обстановки «Рогнеда», средства разведки, наблюдения, прицеливания, аппараты борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сфера».
Среди современного вооружения российского производства генерал-майор особо отметил принятые на вооружение в республике батальонный комплект БТР-82, зенитно-ракетную батарею ТорМ2.
В конце 2022 года на боевое дежурство встали полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 и оперативно-тактический комплекс «Искандер М», напомнил он.
Всё это способствует надежной защите республики, сказал представитель минобороны.
Также Федин подчеркнул, что Белоруссия в полном объёме выполнила гособоронзаказ на 2022 год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны США заявили об отсутствии данных о намерениях Белоруссии присоединиться к спецоперации в целях «оказания помощи» российской армии.