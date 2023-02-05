СБУ завезла в Краматорск западных журналистов для освещения взрывов больниц
Москва, 5 февраля 2023, 18:47 — REGNUM СБУ привезла в Краматорск западных журналистов для освещения провокации, которую хотят представить как «военное преступление» России. Об этом 5 февраля сообщает Министерство обороны РФ.
«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир», — говорится в сообщении.
Отмечается, что киевский режим намерен взорвать здания онкологического и наркологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске, чтобы обвинить Россию в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.
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