СБУ привезла западных журналистов в Краматорск для освещения «военных преступлений» России

Москва, , 18:47 — REGNUM СБУ привезла в Краматорск западных журналистов для освещения провокации, которую хотят представить как «военное преступление» России. Об этом 5 февраля сообщает Министерство обороны РФ.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевский режим намерен взорвать здания онкологического и наркологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске, чтобы обвинить Россию в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

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