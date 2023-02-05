Москва, 5 февраля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. СБУ привезла в Краматорск западных журналистов для освещения провокации, которую хотят представить как «военное преступление» России. Об этом 5 февраля сообщает Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевский режим намерен взорвать здания онкологического и наркологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске, чтобы обвинить Россию в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.