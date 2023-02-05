Тегеран, 5 февраля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Ирана раскритиковало генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в связи с публикацией конфиденциального доклада по ядерному объекту в Фордо. Об этом сообщает местная газета Asharq AL-qwsat со ссылкой на вице-президента республики и главу Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

По его словам, Гросси намеренно обнародовал факты, не соответствующие действительному положению дел на иранском объекте.

Читайте также: В Росэнергоатоме призвали МАГАТЭ перестать имитировать деятельность

«Это неприемлемое поведение для главы МАГАТЭ», — сказал он, добавив, что таким поступком Гросси проявил непрофессионализм.

Эслами отметил, что иранская сторона направила свои пояснения до передачи конфиденциального доклада странам — членам МАГАТЭ, однако, несмотря на это, Гросси опубликовал документ. Он также выразил надежду на то, что в будущем глава МАГАТЭ воздержится от подобных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки тысяч заключённых помиловал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины Исламской революции.