В Иране обвинили Гросси в непрофессионализме
Власти Ирана осудили действия главы МАГАТЭ Гросси, раскрывшего конфиденциальные данные
Тегеран, 5 февраля, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Ирана раскритиковало генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в связи с публикацией конфиденциального доклада по ядерному объекту в Фордо. Об этом сообщает местная газета Asharq AL-qwsat со ссылкой на вице-президента республики и главу Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами.
По его словам, Гросси намеренно обнародовал факты, не соответствующие действительному положению дел на иранском объекте.
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«Это неприемлемое поведение для главы МАГАТЭ», — сказал он, добавив, что таким поступком Гросси проявил непрофессионализм.
Эслами отметил, что иранская сторона направила свои пояснения до передачи конфиденциального доклада странам — членам МАГАТЭ, однако, несмотря на это, Гросси опубликовал документ. Он также выразил надежду на то, что в будущем глава МАГАТЭ воздержится от подобных действий.
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