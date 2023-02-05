Москва, 5 февраля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Заявление о блокировке платформы YouTube в России, распространённое от имени директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, является фейком. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС.

Павел Кашаев/Global Look Press Екатерина Мизулина

«Заявление, распространённое от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности», — сказала Мизулина агентству.

Она добавила, что планирует обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением от её имени фейковых сообщений в Telegram.

Ранее в фейковом Telegram-канале под именем Мизулиной появилось сообщение, что 28 февраля YouTube будет заблокирован в России.